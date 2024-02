Calcio Juniores. Prato alla riscossa torna a sorridere

Dopo quattro sconfitte consecutive la Juniores del Prato torna alla vittoria. Lo fa al Parrocchiale di Mezzana battendo di misura 1-0 il Mezzolara. Un successo che rappresenta i primi punti nel 2024 per la truppa biancazzurra incappata in un inizio d’anno terribile. Finalmente i lanieri sono riusciti a riscattarsi. Decisiva è stata la rete messa a segno da Zakaria che ha sbloccato la partita. Questo successo è ancora lontanO dai livelli di fine 2023, ma intanto i lanieri sono tornati a muovere la classifica. Con questa affermazione il Prato sale a quota 32 punti, che al momento valgono la settima piazza. Imolese e Pistoiese però sono lì, distanti rispettivamente due e una lunghezza. Quindi, la corsa è ancora completamente aperta alla quinta piazza. Discorso diverso per il quarto posto occupato dal Ravenna che ha sette punti in più del Prato nonostante nel weekend sia crollato 4-0 a Piacenza. Dopo il ko al Parrocchiale di Mezzana, invece, il Mezzolara resta al penultimo posto, vedendo però scappare la Victor San Marino, vincente 3-1 sul campo del Lentigione.