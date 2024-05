Calcio, La coppa toscana di promozione all’atto finale. Il San Vitale Women lancia la sida alla Casolese

Dopo aver festeggiato la salvezza della squadra maschile nel campionato di Seconda Categoria, il San Vitale si trova adesso ad applaudire e ha tifare per la propria compagine femminile. Il San Vitale Women del patron Danilo Lorieri (nella foto), infatti, grazie alla vittoria ottenuta domenica nell’ultima partita di qualificazione ha terminato in testa alla classifica il girone A della Coppa Toscana conquistando la finale della competizione nella categoria Promozione. La finalissima verrà disputata oggi alle ore 18,30 al campo “Bozzi“ di Firenze, teatro di tutte le finali federali, e vedrà il San Vitale Women impegnato contro la Casolese di Siena.

Il viatico del team guidato dal mister Fabio Barsottini sin qui è stato ottimo con 23 gol realizzati nelle 8 partite giocate e solo 8 subiti. Le giocatrici, condotte dalla capitana Masetti, sono state tutte importanti per il contributo e la dedizione che hanno dato alla causa biancazzurra ma fra tutte spiccano la sempre presente Giannarelli, che ha giocato tutti i 720 minuti delle 8 partite, e le due bomber: Tonelli, che con 7 gol ha vinto la classifica di capocannoniere del Torneo, e Ricci, con 6 reti realizzate in sole 4 partite. Si spera che adesso quest’ultimo atto possa incoronare le "mortegiane" campionesse facendole chiudere in bellezza.