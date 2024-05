Calcio. La Pianese punta su mister Prosperi anche in Serie C

La Pianese, terminata ufficialmente la stagione, inizia a programmare il futuro. Un futuro che sarà ancora sotto il segno di mister Fabio Prosperi, che resterà sulla panchina bianconera dopo il trionfo in campionato e la conseguente inattesa quanto meritata promozione in serie C. Da valutare invece il destino di tanti protagonisti di questa bellissima annata, sia negli under che negli over, Mignani su tutti che potrebbe avere mercato anche al piano di sopra (vedi Cittadella). È terminata domenica intanto con le gare della terza giornata la fase dei triangolari della Poule Scudetto di Serie D 2023-2024. A passare il turno sono Caldiero Terme, Campobasso e Cavese come vincenti dei propri gruppi. A loro si aggiunge il Trapani che è risultata la migliore delle seconde per la migliore differenza reti. Nel girone della Pianese è passato quindi il Campobasso che domenica aveva battuto il Carpi dopo aver vinto anche a Piancastagnaio alla prima giornata.