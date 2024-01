Calcio, la prima edizione del torneo di Lerici. ’Lello Cup’ all’Us Serra. In finale decide Leonardi

L’Us Serra fa sua la prima edizione della ’Lello Cup’ organizzata dal Lerici Football Club al campo sportivo ’Piero Bibolini’ di Falconara: in finale battuta la Santerenzina con una rete di Giovanni Leonardi ormai allo scadere del match. Circa 300 persone sono accorse a questa festa di calcio, buona tavola e musica, cominciata alle 6 pomeridiane e durata tutta all’insegna del divertimento e dello sport. I ringraziamenti dell’organizzazione alle squadre partecipanti, allo staff che si è attivato in campo, in cucina, al bar e al merchandising.