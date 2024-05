Calcio: la promozione in Eccellenza dei rossoblù. Due salti in due anni. Rinascimento Sestese La Sestese ha conquistato la promozione in Eccellenza dopo la vittoria nello spareggio contro il San Miniato Basso. Il tecnico Fabrizio Polloni e il gruppo di calciatori hanno dimostrato di essere all'altezza, suscitando entusiasmo tra i tifosi di Sesto Fiorentino.