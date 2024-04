Calcio La reazione dopo la vittoria in Coppa Provinciale. Dallas Romagnano deluso: "Situazione incredibile»

Sta vivendo una situazione surreale il Dallas Romagnano che dopo aver vinto la Coppa Provinciale di Terza Categoria ed essersi qualificato per la semifinale della fase regionale rischia di vedere vanificati tutti i propri sforzi per colpe non sue. Il pronunciamento del collegio di Garanzia del Coni, infatti, ha ribaltato il verdetto della Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale della Toscana nel contenzioso tra Pontremoli e Marina di Massa relativo alla semifinale della Coppa Provinciale. E’ stata assegnata la vittoria a tavolino alla società lunigianese annullando di fatto il risultato del campo che aveva premiato quella marinella. Nel frattempo, come detto, il Dallas Romagnano ha vinto la finale di Coppa contro il Marina di Massa e poi battuto l’Atletico Castiglione nei quarti di finale della fase regionale. Adesso sarebbe in semifinale contro la Campese, gara che per il momento è stata “stoppata“ mentre l’altra semifinale tra Fortis Arezzo e La Lanterna si è giocata questo mercoledì. Cosa accadrà adesso?

"Ancora non lo sappiamo – spiega la dirigenza del Dallas – ma possiamo anticipare che se fossero vere certe voci che circolano di far rigiocare delle partite, da una parte non garantiamo la nostra presenza e dell’altra siamo pronti a nostra volta a rivolgerci a tutti gli organi preposti della giustizia sportiva e a dare il più ampio risalto possibile sulla stampa a questa spiacevole e incredibile situazione".

"Prima della finale ci fu una diffida del Pontremoli a disputarla che uscì nel comunicato ufficiale e questo ci indusse a rivolgerci alla federazione per sapere come ci dovevamo comportare e ci venne risposto che il comitato provinciale si assumeva la responsabilità di giocare questa finale tanto che a fine gara ci sarebbe stata la premiazione sul campo della squadra vincitrice. Ci hanno fatto giocare la finale, ci hanno consegnato la coppa. Siamo andati a giocare il quarto di finale in Garfagnana sobbarcandoci una lunga trasferta con relative spese. Oltre al viaggio lungo e impegnativo abbiamo affrontato una gara in notturna tiratissima e protrattasi sino ai rigori che ci ha portato via tante energie e procurato anche degli infortuni. Pochi giorni dopo siamo scesi in campo in campionato a Pontremoli e abbiamo pagato tutto ciò perdendo la gara. Le ripercussioni, quindi, si sono avute anche sul campionato dove ci possiamo ancora giocare una posizione nei playoff".

"Ci siamo ritrovati penalizzati in campionato per aver giocato una gara infrasettimanale aggiuntiva in Coppa e adesso ci dicono che non vale più niente? Ci sentiamo presi in giro".