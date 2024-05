Calcio La San Marco Avenza festeggia il bomber. Doretti raggiunge un grande traguardo. Realizzate 100 reti

E’ stata una domenica speciale quella appena trascorsa per Gabriele Doretti. Il bomber della San Marco prima della gara del campionato di Promozione con il Settimello è stato omaggiato dalla società avenzina di una maglia celebrativa per i cento gol messi a segno in carriera. La cifra tonda era stata raggiunta la settimana precedente con il centro su calcio di rigore che era valso il successo ai rossoblù a San Piero a Sieve. Doretti in totale con questa maglia addosso ha gonfiato la rete per 36 volte, più di un terzo delle sue marcature totali. Prima di legarsi a filo doppio con la San Marco il centravanti aveva avuto un’ottima trafila giovanile che si era concretizzata con il debutto in Serie C2 a soli 18 anni con la squadra della sua città. Con la Carrarese aveva militato tra i professionisti per tre stagioni collezionando 36 presenze prima di iniziare a girovagare nei campionati di Serie D ed Eccellenza facendo tappa in alcune blasonate formazioni dilettantistiche della zona come Camaiore e Pietrasanta.

A quasi 35 anni Doretti ha mantenuto intatto il fiuto del gol ed ha deciso a dicembre di fare ritorno alla “casa madre“ dopo l’anno e mezzo passato a Romagnano.

Nella foto, Gabriele Doretti, insieme ai figli, mostra la maglia celebrativa per le 100 reti segnate in carriera