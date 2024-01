Calcio, la serata dei recuperi. Un punto per Masi e Sant’Agostino. Il Casumaro scivola a domicilio

Segnali di ripresa in casa tricolore. Il debutto sulla panchina del Masi Torello Voghiera di Ruggero Ricci, subentrato in settimana al dimissionario Simone Galletti a Sant’Alberto con il Reno, è stato positivo. Al vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, ha risposto Di Bari, nella ripresa, per l’1-1 finale. Il direttore sportivo Juri Roda vede il bicchiere mezzo pieno: "E’ un risultato incoraggiante, è un brodino che tutti speriamo sia nutriente. C’è stata la reazione sperata dopo la serie di risultati negativi; l’avvento di Ruggero Ricci ha avuto un buon impatto, i ragazzi hanno voluto dimostrare al nuovo tecnico che il Masi vale di più del penultimo posto".

Riguardo al match di recupero, Juri Roda pensa positivo. "Abbiamo disputato una buona gara, nel Reno hanno fatto la differenza i calci piazzati, grazie allo specialista Innocenti". Domenica a Forlì si vedrà se il pareggio esterno è stato solo un episodio o l’inizio di un nuovo ciclo: i tricolori se la vedranno infatti con il Cava Ronco.

Pareggio, ma a reti bianche, anche per il Sant’Agostino, che non è riuscito ad avere la meglio del Tropical Coriano. I ramarri davanti al pubblico di casa hanno ben giocato, hanno fatto vedere le cose migliori ma non sono riusciti a capitalizzare quanto costruito. "E’ mancato solo il gol – è l’analisi di Oscar Cavallari, l’allenatore – Gherlinzoni ha colpito l’ennesima traversa, il loro portiere ha salvato il risultato in più occasioni, abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, resta il fatto che facciamo fatica in zona gol".

C’è stato il debutto del nuovo arrivato Boreggio, un esterno offensivo che si è fatto apprezzare. "Ha disputato un’ottima partita, bravo nell’uno contro uno, ci mancava un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Purtroppo nelle due ultime due partite, pur giocando bene, abbiamo raccolto un solo punto e domenica c’è la corazzata Sasso Marconi".

La delusione del turno dei recuperi è stato il Casumaro in Promozione. Si pensava che il largo risultato in trasferta con il Corticella avrebbe avuto positivi effetti in casa con il Fontanelice, invece la matricola imolese ha espugnato il Merighi, sia pure di misura (1-2).

Era uno scontro diretto per evitare i play out, per i rossoblù tutto rinviato a domenica prossima, nel derby casalingo con la Portuense.

