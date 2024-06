Calcio: la serata evento finale di ’Palla al centro Versilia Football Planet’. Premiati i migliori della stagione dei dilettanti

Grande successo di pubblico e di partecipazione alla serata finale della stagione di ’Palla al centro Versilia Football Planet’: la seguitissima trasmissione tv e facebook (la cui pagina ogni giorno dà notizie di campo e calciomercato) ha premiato i migliori dell’annata 2023/24 dalla Serie D alla Seconda categoria.

Tantissimi, al di là dei premiati, i personaggi del calcio versiliese intervenuti all’evento nel bel giardino a bordopiscina del Marco Polo Sports Center a Viareggio. Una “notte degli oscar“, brillantemente condotta come sempre dal giornalista Simone Ferro, anchorman e ideatore del format di cui è insostituibile pilastro assieme al creativo regista Andrea Ristori. Il programma, prodotto dall’organizzatore di eventi Marco Calamari (che vanta anche un passato da presidente del Viareggio Calcio) con la sua MC26Sport, si è avvalso anche della collaborazione del Pool Sportivo Station Versilia (con Claudio Gabbrielli e Carlo Catelani) e di Canale 88 (con Antonio Del Chiaro e Gabriele Altemura). Al “corner social“ si son alternati gli speaker Gabriele Noli, Giacomo Ristori, ’Lillo’ Mannocchi e Marco Lucchetti.

La Top 11 premiata è stata questa: in porta Lorenzo Lunardini del Massarosa; in difesa Lorenzo Salerno (2004) del Seravezza, Iacopo D’Alessandro del Camaiore (da cui però adesso verrà via), Luca Bertacca del Viareggio (“stellato“ del reparto) e Gabriele Sapienza (2004) del Viareggio; a centrocampo Yuri Amico del Camaiore, Samuele Grossi della Torrelaghese e Gianmarco Lossi del Forte dei Marmi (“stellato“ del reparto); in attacco Federico Mengali del Pietrasanta (da cui però è venuto via quest’estate andando a Ponsacco), Marzio Luisotti dello Sporting Camaiore (“stellato“ del reparto) e Alessandro Maggi del Forte dei Marmi. La “Panchina brillante“ come miglior allenatore è andata a Giuseppe Della Bona del Pietrasanta. Giocatore rivelazione è stato eletto Raul Szabo del Pietrasanta.

Il premio speciale “Palla al centro VEF“ a Stefano Santini per "il ciclo vincente" col Viareggio (tre campionati vinti in tre anni).