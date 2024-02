Calcio. La squadra del Congo di mister Cesana sogna la Viareggio Cup

È già l’edizione delle “prime volte“ la numero 74 della Viareggio Cup che passerà alla storia per essere vinta da una squadra dell’Africa. Le quattro semifinaliste, infatti, provengono tutte da lì e anche questo è un fatto assolutamente inedito per il prestigioso torneo giovanile. Tre arrivano dalla Nigeria e una dalla Repubblica del Congo, ovvero il Centre National Brazzaville allenato dal tecnico di Seregno Fabrizio Cesana e sostenuto da Brianza Sport & Salute di Rudy Malberti e dalla Polisportiva Moving di Lissone. I giovani congolesi giovedì hanno eliminato ai calci di rigore (4-3) la Rappresentativa della serie D dopo aver fatto fuori negli ottavi (2-1) il Sassuolo vice-campione uscente e oggi alle 15 se la vedranno con il Mavlon allo stadio “Masini“ di Santa Croce sull’Arno. Nell’altra semifinale saranno in campo Beyond Limits-Ojodu City. Le vincenti si sfideranno nella finalissima di lunedì.

Ro.San.