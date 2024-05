Calcio locale: risultati e conseguenze della giornata di campionato

Corsagna-Forte 3-0

Stop indolore per gli squali che finiscono strapazzati a Corsagna e ora si giocheranno comunque i playoff da quarti contro l’Atletico Lucca. I gol di Giardini al 22’ su incursione, Tinelli al 50’ con una bordata da fuori e Pinelli al 70’ fissano lo score.

Corsanico-Capezzano 1-5

Risultato che non serve a nessuno purtroppo quello venuto fuori dall’atteso derby delle Colline. La manita con cui il Capezzano in trasferta ha fatto sua la sfida non basta ai ragazzi di Riccardo Coli per accedere ai playoff. La pesante sconfitta condanna invece il Corsanico (inutilmente passato in vantaggio) alla retrocessione diretta in Seconda categoria per via della forbice dei punti. Le marcature portano le firme di Cerri per gli orange al 32’ con una girata in area con cui aveva siglato il gol del vantaggio illusrio dei padroni di casa. Per gli ospiti pareggia Correia con un diagonale preciso. A segno poi Pacini di testa, Correia al 55’ con una volée da fuori. Gloria personale anche per Checchi al 70’ e Caniparoli al 82’ su corner.

Sanromanese-Torrelaghese 3-3

Missione compiuta invece per i gialloviola che con un punto prezioso fuori casa si salvano. Doppietta di Nicola Marsili una delle colonne di questa salvezza che con le reti di oggi giunge in doppia cifra e singolo di Baroni su inserimento da calcio piazzato.

Sporting Camaiore- Villafranchese 5-4

Festival del gol tra due squadre senza obiettivi oramai. Per i ragazzi di Palmerini doppietta di Simonini, singoli di Luisotti, Grotti e Pellegrini; per gli ospiti doppietta di Conedera e reti di Borson e Tisci.

Massarosa-Monzone 2-0

Chiude con una bella vittoria il Massarosa che purtroppo per la forbice non riesce però ad arrivare ai meritati playoff. I gol di Tomei al 65’ in torsione area e di Cheli al 75’ con stoccata da fuori fissano lo score finale.

San Prospero-Lido 2-0

Retrocede purtroppo anche il Lido di Camaiore che non riesce ad arrivare ai playout. Le reti di Fiumalbi e Collecchi decretano il verdetto finale.

