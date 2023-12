Calcio: l’ora dei recuperi. Montalcino atteso dalla Settignanese. Domani l’Amiata

Settimana movimentata nel calcio dei dilettanti: nel prossimo fine settimana, che doveva essere di riposo, si recupererà infatti il turno saltato a novembre per l’alluvione in Toscana. L’appuntamento è per sabato 23, visto che la domenica sarà la vigilia di Natale, ma la Figc, per venire incontro alle esigenze delle società, ha concesso di disputare le gare anche in altre date. Tre partite si sono già giocate: il 29 novembre in promozione Montalcino-Casentino Academy 3-1 e il 13 dicembre in prima categoria Gracciano-Argentario 3-0 e Tegoleto-Atletico Piancastagnaio 1-1. Stasera alle 20 si giocherà Fontebelverde-Spoiano di Prima categoria ed alle 20.45 inizierà Virtus Chianciano-Monteriggioni di Terza categoria. Sempre stasera alle 20, in promozione, avrà luogo Settignanese-Montalcino, gara rinviata per il maltempo il 10 dicembre. Domani alle 15 Amiata-Capolona Quarata di Prima categoria.

Giuseppe Stefanachi