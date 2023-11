Calcio - Lucchese: 91° minuto. Gorgone: "Una vittoria meritatissima"

La Lucchese batte con il gioco e con il cuore la Juve "B", dopo 120 minuti scoppiettanti, spettacolari e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo oltre quindici anni. Se la vedrà, probabilmente, in trasferta ad Avellino o, addirittura, contro la Juve Stabia dell’"ex" Pagliuca. I rossoneri hanno ampiamente meritato il successo, dopo la delusione per la recente sconfitta con la Vis Pesaro. Una vittoria che serve anche a rasserenare l’intero ambiente. E, questa volta, i rossoneri sono usciti tra gli applausi dei quasi 500 spettatori.

"Una vittoria meritatissima – ha dichiarato in sala stampa Gorgone – , al termine di una partita che sembrava non finisse mai. Sono molto contento della prestazione fornita da tutti quelli che sono stati chiamati in causa e sono contento soprattutto per i ragazzi, dopo quanto era successo contro la Vis Pesaro. La squadra ha lottato, ha reagito proprio come ci avevano chiesto a gran voce i nostri tifosi. Inoltre fa piacere andare avanti in coppa, in una manifestazione alla quale, all’inizio, nessuno dà importanza, mentre oggi, giunti a questo punto, interessa eccome".

Poi Gorgone ha spostato il discorso sul derby di campionato di sabato sera ad Arezzo. "Ora ci aspettano tre partite ravvicinate – ha aggiunto – e molto importanti, a partire dalla trasferta di Arezzo; per arrivare, poi, alla coppiola casalinga contro la Juve e la Fermana. Se le affrontiamo con umiltà ed il ritrovato spirito messo in campo contro i bianconeri, badando soprattutto al sodo, possiamo davvero invertire il recente trend negativo, anche se è stato molto sfortunato. La vittoria in coppa ci permette di prepararci con la mente più sgombra per il duro impegno di Arezzo".

Da valutare le condizioni di Tumbarello, mentre saranno difficili i recuperi di Visconti, Fedato e, naturalmente, di Tiritiello".

E’ passato a salutare, al termine della gara, anche un sorridente Lo Faso. "Abbiamo dovuto – ha detto l’ad – aspettare 120 minuti per festeggiare una vittoria strameritata e che fa morale, che serve a restituire fiducia a tutto il gruppo e che aiuta sicuramente a superare le recenti difficoltà, restando tutti uniti".

Infine il giudice sportivo ha inflitto al club rossonero duemila euro di multa per cori offensivi e discriminatori di una parte dei tifosi di curva Ovest verso un giocatore avversario nell’ultima gara di campionato contro la Vis Pesaro.

Emiliano Pellegrini