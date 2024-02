Calcio. L’Under 21 al Manuzzi

L’Orogel Stadium Dino Manuzzi tornerà a essere la casa della nazionale italiana di calcio. Nello specifico, della rappresentativa Under 21, che il 22 marzo arriverà in Romagna per affrontare la Lettonia nell’appuntamento decisivo in vista della qualificazione ai campionati europei del 2025: "La Figc – hanno annunciato ieri il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo sport Christian Castorri – ha scelto nuovamente la nostra città per un evento di portata nazionale. Una notizia che ci inorgoglisce e che conferma la forte relazione che intercorre tra Cesena e la Federazione, che qui ha organizzato diversi eventi in passato con lo sguardo sempre rivolto a nuove collaborazioni. Già nel 2019 la città di Cesena era stata selezionata per ospitare le fasi preliminari e finali dei Campionati Europei Under 21. In vista di quell’importante appuntamento lo stadio cittadino è stato adeguato alle norme europee. Proprio in occasione di quell’evento la Figc si è congratulata con l’Amministrazione per l’alto livello delle infrastrutture sportive e calcistiche cittadine. Lo scorso anno, poi, sempre il ‘Manuzzi’ ha ospitato l’Ungheria per affrontare l’Italia nella seconda partita di Nations League".