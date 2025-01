Calcio. Lutto a Meldola: è scomparso. Danilo Benazzi

"Ciao Danilo. Chiunque abbia frequentato il nostro campo sportivo ha avuto modo di conoscerti e ha apprezzato le tue qualità umane e la tua ironia. Un’istituzione non solo del Meldola, ma di tutta Meldola": così il club presieduto da Marco Mambelli e guidato dal dirigente Luca Ghetti ha salutato ieri Danilo Benazzi (foto), da 15 anni collaboratore della società giallorossa, scomparso all’età di 72 anni. Conosciuto come ‘Pizza’ per la sua attività nella ristorazione, Benazzi era famoso per le battute e amico di tanti giocatori. La sua passione per il calcio lo aveva portato a seguire per anni il Medusa, società amatoriale meldolese. Forlivese di nascita, meldolese d’adozione dopo il matrimonio, aveva collaborato anche col Forlì nelle due stagioni in cui i galletti si allenarono al Pantieri di Meldola.

f. p.