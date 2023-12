Calcio Negli Allievi pari pirotecnico per la LuPo. Parte forte, va sotto e poi recupera con Lucchini

Pontremolese

2

Zenith Prato

2

LUNIGIANAPONTREMOLESE: Ghiselli, Felici (77’Lucchini), Guelfi, Bernieri, D’Aleo (46’ Quechtati Nabil), Ferri Tommaso, Pezzoni, Matellini, Necchi Ghiri, Ferri Enrico (59’ Netipanyj Ronconi), Di Santo (89’ Bui). All.: Chelotti.

ZENITH PRATO: Drovandi (86’ Cambi), Franco (57’ Guerra), De Simone, Precaj, Bambini, Demiri, Mocanu, Cei, Fallani, Surdu (46’Borselli). All.: Barbieri.

Arbitro: Pinelli di Carrara.

Marcatori: 18’ Matellini, 21’ e 29’ Mocanu, 84’ Lucchini.

PONTREMOLI – Un contenitore pieno di tutto: emozioni, agonismo, gesti tecnici e atletici, invenzioni tattiche, quattro gol, salvataggi sulla linea di porta e rabbia. Il tutto senza interruzioni pubblicitarie ne cali di tensione, con giovani protagonisti non ingombranti e in qualche momento eroici. Ci sono stati tutti i contenuti della partita da area nobile, delle prodezze personali a qualche discussione prolungata. Gli Allievi della LuPo hanno tenuto in mano le redini del gioco e al 18’ sbloccano il risultato con un gran gol di Matellini, i fiorentini pareggiano dopo tre minuti e prima della mezzora passano a condure sempre con Mocanu. Lo strameritato pareggio dei lunigianesi nella ripresa con il nuovo entrato Lucchini.

Ebal.