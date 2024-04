Calcio Negli Juniores appuntamento da non perdere oggi pomeriggio sul sintetico del Lunezia. Pontremolese, assalto finale. Imperativo battere la Massese

Scocca l’ora della verità. Oggi pomeriggio dalle 15 sul sussidiario del Lunezia la Pontremolese, seconda in classifica, affronta la capolista Massese con l’obbligo della vittoria per continuare a sognare mentre un pareggio consegnerebbe ai bianconeri il titolo. Nell’ambiente azzurro, ad inizio stagione, con solamente 4 ragazzi della classe 2005 a disposizione e una rosa non certa numerosa, c’era l’interrogativo di quale sarebbe stato il destino della formazione, chiamata a dimenticare la dolorosa retrocessione dal torneo regionale.

Dirigenti e staff che però non si sono persi d’animo, e con l’ottima e fattiva collaborazione con la prima squadra, anche se con tre tecnici diversi, un paio di ritocchi nel mercato invernale, hanno costruito un gruppo valido e straordinariamente unito. Massese, Viareggio e Massarosa si sono dimostrare avversarie formidabili, ma gli azzurrini, pur cedendogli punti negli scontri diretti, sono riusciti a sfruttare al meglio il fattore campo, trasformando il “Lunezia“ in un fortino inespugnabile, salvo, nel girone di andata, contro il formidabile Massarosa.

Dovrà essere così anche nell’attesa sfida contro la capolista Massese, forse la migliore formazione per gioco e completezza di rosa, e che solo a causa della sconfitta a tavolino di Stiava non avrebbe già scavato un solco insormontabile per la vittoria del campionato. Ma, ripetiamo, sul piccolo sintetico del “Lunezia“ niente è scontato e le differenze tecniche si assottigliano, con la memoria che va a partite di Juniores e Under 17, perse o vinte con due reti di svantaggio negli ultimi cinque minuti e recupero.

I ragazzi di Giovannoni-Ferrara sono pronti a dare il massimo per regalare all’ambiente azzurro una bella soddisfazione in questa tribolata stagione che fin qui ha visto protagonista la prima squadra.