Calcio Nel campionato di Eccellenza. La Massese perde pezzi. Trasferta a Ponsacco senza Andrei e Vignali

Le scorie del match di domenica contro il Real Forte Querceta purtroppo si sono fatte sentire per la Massese che ha perso due big della propria squadra per alcune settimane. Tiziano Andrei ha riportato uno stiramento del collaterale mediale e dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane. Ad uno stop di durata analoga si dovrà sottoporre anche Andrea Vignali (nella foto) che ha rimediato, invece, un’elongazione agli adduttori. Doppia brutta tegola, quindi, per il tecnico Massimiliano Pisciotta che in un solo colpo si vede privato del leader del proprio reparto difensivo e del fantasista che può accendere la luce con le sue giocate. Dietro a questo punto potrebbe ritagliarsi uno spazio Nicolini o potrebbe essere “reinventato“ come braccetto difensivo qualche altro giocatore. Davanti, con l’assenza del capitano, si profila un ritorno forzato ai due attaccanti mentre ultimamente il mister siciliano si era affidato alle tre punte.

Domenica la Massese sarà in trasferta a Ponsacco contro un Mobilieri reduce dal successo per 4 a 2 contro il fanalino di coda Cuoiopelli che ne ha migliorato una classifica sinora non esaltante. I conciari restano dietro agli apuani di tre punti ma rappresentano un avversario da non sottovalutare anche per la storica rivalità con la compagine massese.

Gianluca Bondielli