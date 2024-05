Calcio Nel “Troneo delle Frazioni“ di Massa. Mirteto-Castagnola, pizza con i paesani per sostenere il team

Una serata per presentare lo staff e la squadra del Mirteto-Castagnola che parteciperà alla 3ª edizione del Torneo delle Frazioni di Massa. Una cena che vuole essere un modo per aggregare tutti gli abitanti di questi due paesi e dare una spinta in più alla squadra che difenderà i loro colori nella disfida contro le squadre di calcio delle altre frazioni. L’appuntamento è per questa sera alla pizzeria “Dal Pessi“ lungo la via Aurelia Ovest dove avverrà un “giro pizza“. Nel corso della serata da parte degli organizzatori verrà consegnato ai presenti il calendario della manifestazione in modo da pubblicizzare il più possibile l’evento e sensibilizzare i “paesani“ affinché si presentino numerosi ad incitare la propria squadra.

L’inizio del Torneo delle Frazioni di Massa è previsto per giovedì 6 giugno ma il Mirteto-Castagnola debutterà il giorno seguente alle ore 19,30 al campo sportivo “Raffi“ di Castagnara contro la frazione di Romagnano in un derby sentitissimo. La squadra e lo staff del Mirteto-Castagnola, che avrà il riconfermato Paolo Pantera come allenatore, invitano tutti gli abitanti delle due frazioni a partecipare alla serata ed a seguire la squadra anche iscrivendosi alla pagina facebook "Frazione di Mirteto-Castagnola".

Nella foto, Paolo Pantera ricongermato alla guida tecnica