Calcio Nella fase regionale della Coppa di Terza. Il Dallas batte ai rigori l’Atletico Castiglione e passa in semifinale

Atletico Castiglione

8

Dallas Romagnano

9

d.t.r. (1-1)

ATLETICO CASTIGLIONE: Nicchi, Pucci, Gheri (68’ Giuntini), Magagnini, Tagliasacchi, Cristea (32’ Andreucci), Dini, Borgia, Biggi, Martinelli, Ferrari (87’ Valdrighi). A disp.: Giannechini, Pioli, Barfucci, Bertini, Canelli. All. Pancetti

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Bongiorni, Tognocchi, Navari, Bello Cova, Boccardi, Buo, Posenato (87’ Zebretto), Mulinacci , Iardella, Antompaoli (57’ Fruzzetti). A disp.: Viacava, Pantera, Figaia, D’Adamo). All. Bertolini

Arbitro: Cagnoli di Viareggio.

Reti: 44’ Posenato, 45’+4’st. Pucci

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La compagine di Terza Categoria del Dallas Romagnano strappa il pass per la semifinale regionale di Coppa battendo l’Atletico Castiglione alla lotteria dei tiri di rigore. Al 44’ il Dallas Romagnano passa in vantaggio con Posenato che, dopo essersi liberato di due avversari, batte Nicchi con una forte conclusione. La rete del pareggio del Castiglione arriva all’ultimo tuffo, al quarto minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo concluso con un colpo di testa in mischia di Pucci. Interminabile la sequenza dei tiri di rigore interrotta dal portiere Maccabruni, bravo a neutralizzare il penalty di Giuntini. Sempre a segno gli apuani con Maccabruni, Iardella, Fruzzetti, Boccardi, Munlinacci, Buo, Zebretto, Tognocchi. In semifinale il Dallas incontrerà la Campese.

Nella foto, il Dallas festeggia il passaggio del turno