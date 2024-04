Calcio Nella rappresentativa nazionale Juniores. Luca Carli selezionato per il test con l’Alessandria Il centrocampista Luca Carli di Fivizzano, convocato nella Rappresentativa Nazionale Juniores, si prepara per il primo test contro l'Under 17. Potrebbe partecipare alla Juniores Cup, prestigioso torneo per under 19 di Serie D.