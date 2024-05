Calcio, Nella rassegna provinciale Juniores l’azzurra di Giovannoni e ferrara resta in corsa per il titolo. La Pontremolese affonda il Montignoso con Gaddari, Simonelli, Santoni e Lazzeroni

Montignoso

1

Pontremolese

4

MONTIGNOSO: Davolio, Vita (54’ Bonni), Cattani, Pierdominici (52’ Mosti), Rubini, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Landucci (49’ Volpicelli), Della Bona, Grassi (52’ Del Giudice). All.: Mori.

PONTREMOLESE: Razzoli, Agolli (46’ Simonelli), Bortolasi, Pezzoni, Arrighi, Bernieri, Mastrini (74’ Di Santo), Santoni (89’ Ribolla), Ghiselli (69’ Sabella), Gaddari (79’ Della Pina), Lazzeroni. All.: Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Guastini di Carrara.

Marcatori: 19’ Della Bona, 57’ Gaddari, 62’ Simonelli, 70’ Santoni, 84’ Lazzeroni.

Note: espulso al 56’ per doppia ammonizione Petriccioli.

MONTIGNOSO – La Juniores della Pontremolese vincendo in casa del Montignoso è ancora dentro la corsa al primato in solitario che a due turni dal termine del campionato è occupato dalla Massese, bianconeri che nei confronti degli azzurrini hanno giocato una partita in più. Solo Montignoso nel primo tempo. La Pontremolese si è difesa e basta, perché non riusciva a salire, una fatica bestiale, ogni riferimento marcato, la tendenza a rifugiarsi nel retropassaggio. I lunigianesi, hanno resistito pur concedendosi al bagliore di Della Bona che trovava al 19esimo la rete del vantaggio con una bella conclusione dal limite. Nella ripresa in campo un’altra Pontremolese, fuori Agolli dentro Simonelli, Gaddari ricominciava a macinare gioco e il Montignoso in dieci per l’espulsione di Petriccioli producono il pareggio di Gaddari, poi il rigore fallito di Ghiselli, seguito dalla rete del vantaggio dello stesso classe 2004. In vantaggio numerico e di un gol, la Pontremolese va ancora in rete con Santoni e Lazzeroni.