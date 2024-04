Calcio, nella rassegna regionale allievi ai ragazzi di MISTER olmo va stretto il punto conquistato nei minuti di recupero. La Pontremolese pareggia contro lo Zenith con una doppietta firmata da Di Santo

Zenith Prato

2

Lunigiana Pontremolese

2

ZENITH PRATO: Sinatti, Borselli, Cambi, Cei, Demiri, Fallani, Franco, Mocanu, Precaj, Talanti, Tanteri. A disp.: Drovandi, De Simone, Lori, Marzullo, Surdu, Rischi, Matteini. All.: Barbieri.

LUNIGIANAPONTREMOLESE: Bardi (46’ Ghiselli), Lucchini (69’ Salini), Guelfi, Carnesecca, D’Aleo (46’ Felici), Ferri Tommaso (46’ Giusti), Ferri Enrico, Matellini, Netipanyj (46’ Bui), Di Santo. All.: Olmi.

Arbitro: Corbani di Pistoia.

Marcatori: 6’ Borselli, 29’ e 93’ Di Santo, 59’ Fallani.

PRATO – Indovinate chi è il giocatore-differenza? Francesco Di Santo, bravissimo nell’affondare il coltello nelle piaghe dello Zenit Prato. Lo fa nei minuti di recupero in una bella partita giocata a ritmo sostenuto quando tutto sembrava cospirare a favore di una piccola vittoria degli amaranto ai quali non resta che rosicarsi per non essere restati in partita fino all’ultima curva.

Gli azzurrini affidati in settimana all’ex giocatore del Genoa Vinicio Olmo, sul “Chiavacci“ nonostante il punto preso nei minuti di recupero, stavolta possono lamentarsi a buon diritto per non aver raccolto quanto seminato, soprattutto se si considerano le conclusioni a rete, le opportunità di riequilibrare il risultato e l’evidente calcio di rigore negatogli nella seconda parte della gara.

La cronaca: al 7’ angolo di Tanteri sulla traiettoria Borselli spizzica e la palla finisce in rete. La reazione dei lunigianesi è premiata un minuto prima della mezzora dal gran gol di Di Santo. Nella ripresa Fallani con un tiro da fuori area riporta in vantaggio i padroni di casa al 59’. Nel corso dei sette minuti di recupero la zampata del numero undici azzurro mortifera i pratesi costretti a dividere la posta.