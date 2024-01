CALCIO. Nuovo incarico per Mario Tralci. Dirigerà le squadre regionali

Un nuovo incarico per Mario Tralci (nella foto), già delegato provinciale della Figc Toscana, oggi consigliere regionale e da poche settimane anche capo delegazione e responsabile delle rappresentative regionali. La nomina è arrivata infatti a ridosso dell’anno nuovo e per Tralci ecco quindi tra gli impegni quello di organizzare nel dettaglio la partecipazione della Toscana al prossimo Torneo delle regioni. Il sorteggio vedrà la rappresentativa della nostra regione affrontare come avversarie nel girone eliminatorio le formazioni di Piemonte, Umbria e Basilicata.