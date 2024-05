Calcio Panizzi confermato: "Vogliamo alzare l’asticella"

Tra conferme e addii sta prendendo forma la prossima stagione della San Marco Avenza nel campionato di Promozione. Il club rossoblù ha ufficializzato la riconferma di Gabriele Panizzi nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra. "Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia – ha detto il giovane dirigente carrarese – e avermi voluto fortemente come punto di riferimento per la prossima stagione. Non posso che esserne contento perché la San Marco è una delle società più importanti sul nostro territorio e spero che insieme potremo toglierci grandi soddisfazioni. Ringrazio tutti coloro che in questa stagione hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati ed adesso siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo".

Capitolo che inizierà con una diversa conduzione tecnica visto che la società avenzina nelle settimane precedenti aveva reso noto, sempre tramite un comunicato ufficiale, l’interruzione consensuale del rapporto con l’allenatore David Alessi e con il suo staff composto da Francesco Iovinella e Luca Paoli ringraziandoli tutti per il lavoro svolto ed augurando loro le migliori soddisfazioni sportive. Il primo passo sarà, quindi, rappresentato proprio dalla scelta della nuova guida tecnica sulla quale il ds Panizzi sembra avere le idee chiare per poi concentrarsi sulla costruzione della squadra ripartendo dalle conferme dei giocatori della passata stagione e dedicandosi, infine, al mercato in entrata. La volontà è quella di provare ad alzare l’asticella cercando di lottare per la parte sinistra della classifica. Ma qual è l’identikit del nuovo allenatore? "Vogliamo andare su un profilo giovane e carismatico – anticipa Panizzi – che abbia passione e voglia ma che sappia toccare anche le corde giuste dei giocatori e dare carattere alla squadra".