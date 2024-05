Calcio Pantera è pronto: "Voglio correre da solo"

Dopo nove anni da secondo e collaboratore tecnico in squadre di Lega Pro e Dilettanti, Paolo Pantera è pronto a correre da solo. Il tecnico massese ha iniziato in serie C come secondo di Sassarini all’Albinoleffe. L’anno seguente ha lavorato assieme a Riccardo Panizzo nello Sporting Recco nello stesso girone della Massese (che allora militava in serie D). E’ iniziata poi la lunga esperienza a fianco dell’allenatore Giancarlo Riolfo con Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana e quest’anno Riccione.

Pantera, quali sono i ricordi più belli di questi anni?

"L’anno del covid a Carpi dove se non fermavano il campionato ci saremmo giocati la serie B col Vicenza ma anche la salvezza con la Torres è stata importante. Siamo arrivati a 6 giornate dalla fine ed è stata dura".

In cosa consisteva il tuo lavoro?

"Mi sono occupato un po’ di tutto, dalle video analisi dei match e dallo studio degli avversari al lavoro sul campo curando il riscaldamento o anche parti dell’allenamento concentrandomi sulla fase difensiva".

Adesso i tempi sono maturi per provare ad allenare da solo?

"Ho cercato di apprendere il più possibile e mi sento pronto a mettermi in gioco se me ne verrà data l’opportunità. Una piazza vicina o lontana fa poca differenza, ormai sono abituato a spostarmi. L’importante è che ci sia una situazione seria e di stabilità. Senza una società solida alle spalle puoi essere bravo quanto ti pare ma si va poco lontani. Un progetto può essere serio anche senza avere grandi budget. Basta che le cose siano chiare dall’inizio. Non è mai stato un problema per me adattarmi".

Segui la Massese, ti piacerebbe allenarla un domani?

"Magari. Per un allenatore di Massa credo che arrivarci rappresenti un traguardo speciale. Fra l’altro il prossimo anno sarà davvero un bel campionato d’Eccellenza con Viareggio e Real Forte Querceta".

Gianluca Bondielli