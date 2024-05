Calcio play-off di Prima categoria, oggi alle 19,15 a Caperana. Il Brugnato ci prova contro la Panchina Chiavari

Il Brugnato vuole tornare al vertice della classifica della fase finale dei play-off regionali con in palio il passaggio in Promozione delle prime due in graduatoria. Alle ore 19.15 di oggi i brugnatesi nella terza giornata del mini-campionato a cinque affronteranno al ‘Daneri’ di Caperana la Panchina Chiavari. L’arbitro designato è Rodio di Genova. L’altra sfida dei play-off di Prima categoria si terrà alle ore 18 di domani, domenica 26 maggio, a Celle Ligure tra il Savona e l’Argentina. Osserva il turno di riposo la capolista Superba. Attualmente la classifica vede in testa appunto la Superba con quattro punti seguita a tre da Brugnato e Argentina, con a uno la Panchina Chiavari ed il Savona ancora fermo a zero. Pertanto oggi il team di Valter Lunghi ha la grande occasione in caso di vittoria di prendere la vetta solitaria della graduatoria. Troverà però un’undici chiavarese deciso anch’esso a vincere essendo reduce da un pareggio ed una sconfitta nelle prime due giornate. Chiavaresi che non potranno contare sullo squalificato Semenza. Mentre i bianco azzurri della Val di Vara dopo aver battuto per 2-1 nel turno inaugurale l’Argentina al ‘Colombo’ di Beverino con doppietta di Luca Gavini, domenica scorsa hanno osservato il loro turno di riposo e vorranno riprendere pertanto il loro cammino spedito in una magica stagione che li vede grande protagonisti inseguendo il sogno della promozione.

Paolo Gaeta