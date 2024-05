Calcio play-off di Seconda categoria, in campo oggi alle 10,30 al ’Biggi’. Romito Magra e Monterosso giocano la finale

Grande attesa per la finalissima dei play-off del girone F di Seconda categoria tra Romito Magra Auser e Polisportiva Monterosso. Sfida che potrebbe valere il passaggio in Prima categoria se ci fossero i posti disponibili. Tutto dipenderà da quello che succederà nei campionati superiori anche se i posti disponibili dovrebbero essere cinque e le seconde classificate dei vari gironi liguri sono sei. Comunque vedremo successivamente. Si giocherà stamattina alle ore 10.30 al ‘Biggi’ di Romito Magra con arbitro designato Garbusi della Spezia. Siccome deve uscire un vincente se al termine dei novanta minuti regolamentari il risultato sarà di parità si disputeranno i tempi supplementari se persisterà il pareggio verrà dichiarata vincente la migliore classificata delle due. In questo caso sarebbero i romitesi ad essere premiati essendo giunti secondi nella regular season rispetto ai monterossini classificatisi al quarto posto. Le due squadre arrivano allo scontro decisivo galvanizzate e decise. Il team di Damiano Currenti è forte della sua consapevolezza di aver fatto una grande stagione contrastando fino all’ultimo la vittoria del campionato del Riomaior che lo ha sopravanzato di soli due punti.

I ragazzi dell’allenatore giocatore Elia Bellingeri, invece, sono fiduciosi visto il loro grande momento di forma che li ha portati a raggiungere nella regular season il quarto posto ed a battere in trasferta per 3-1 dopo i tempi supplementari il Nave nella semifinale dei play-off. Rivieraschi che però mancheranno di ben tre giocatori squalificati nell’ordine Monti, Galleno e Gino Michele Del Medico.

Negli scontri diretti in campionato tra le suddette contendenti è regnato l’equilibrio dato che hanno pareggiato 0-0 a Romito e 2-2 a Levanto. Si annuncia pertanto un’altra combattutissima ed equilibrata partita.

Paolo Gaeta