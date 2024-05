Calcio Playoff... e mercato

Sono state ufficializzate le sedi dove si giocheranno in questa attesissima domenica 19 maggio, alle ore 16, le partite che daranno accesso alla fase successiva degli spareggi per salire di categoria. Le squadre meglio piazzate in regular season (nel caso dei gironi delle “nostre“ la Cuoiopelli, il Pietrasanta ed il Forte dei Marmi 2015) avranno due risultati su tre per vincere i rispettivi playoff (con il pareggio al 90° però si va ai tempi supplementari, dopo cui non ci saranno i calci di rigore).

In Eccellenza Toscana (girone A) la finale playoff tra la Cuoiopelli dei versiliesi Matteo Viola e Alessio Bianchi e quello Zenith Prato che in semifinale è venuto a vincere a Camaiore 2-1 eliminando i bluamaranto di Pietro Cristiani si disputerà allo stadio “Cei” di Larciano, impianto che era stato scelto in accordo anche da Pietrasanta e Cerretese per la loro finale di Promozione ma che invece è stato assegnato alla finale playoff della categoria superiore.

In Promozione Toscana (girone A) dunque Pietrasanta-Real Cerretese è stata “dirottata“ ai Giardinetti di Lamporecchio, campo comunque gradito ad entrambe le società. I biancocelesti di Giuseppe Della Bona sperano di recuperare il loro bomber e trascinatore Federico Mengali che sta recuperando e ci sono sempre più possibilità di rivederlo in campo dall’inizio domenica nella città dei brigidini dopo che una lesione al polpaccio lo aveva messo fuori uso per la semifinale playoff poi vinta 1-0 in casa contro la Pontremolese (che a sua volta, ma a partita in corso, ha perso per infortunio il suo bomber viareggino Giacomo ’El Niño’ Petracci).

In Prima categoria Toscana (girone A) il Forte dei Marmi contro la Folgor Marlia dei versiliesi Ercolano e Ragghianti giocherà praticamente quasi in casa dato che il teatro di questa sfida sarà lo stadio Comunale “XIX Settembre” di Pietrasanta... che per altro rievoca ottimi ricordi ai fortemarmini di Emiliano Ulivi che quando ancora si chiamavano Atletico Forte nell’impianto pietrasantino ci vinsero sei anni fa una finale playoff di Seconda categoria contro la Fortis Camaiore... e da lì poi salirono in Prima.

Bombe di mercato! Intanto continuano le trattative, alcune già ben avviate altre ancora da intavolare e per ora solo “nella testa“ di dirigenti e allenatori. Le mosse del Viareggio neopromosso in Eccellenza potrebbero essere quelle di andare a prendere un rinforzo per reparto: gli obiettivi sono Genovali (Pietrasanta) in difesa, Bianchi (Cuiopelli) in mediana, Alessandro Remedi (San Miniato Basso) come jolly offensivo e Pegollo (Real FQ) in attacco.

Simone Ferro