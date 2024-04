Calcio, premiato il lavoro del responsabile del settore tecnico della carrarese Valentina Buttini. Benedetta Rivieri convocata nella nazionale Under 15 dove raggiunge Alessadra Doretti

E’ arrivata la più che meritata convocazione nella Nazionale Under 15 per la bomberina di professione Benedetta Rivieri. Non sono passate inosservate le prestazioni della calciatrice dell’annata 2009, pericolo numero uno delle difese avversarie e non a caso detentrice del titolo di capocannoniere non solo nella sua categoria d’appartenenza ma anche, da sotto età, nella Juniores. Qui gioca con rivali di qualche anno più grandi senza che se ne percepisca la differenza. A parlare per conto di questa giovanissima atleta ed a darne una reale dimensione del suo valore sono i gol, ben 59 segnati dall’inizio della stagione. E pensare che il primo amore sportivo di Benedetta è stato il tennis. La passione per il calcio ha poi preso il sopravvento è la Rivieri ha finito per diventare il fiore all’occhiello del settore giovanile femminile azzurro di cui fa parte sin dal principio. Da subito ha mostrato tutta la sua abilità da rapace dell’area di rigore oltre a velocità, tecnica e capacità di dialogare con le compagne. E’ cresciuta molto, poi, seguendo le indicazioni e i preziosi suggerimenti dell’allenatrice Francesca Angelini.

La convocazione di Benedetta fa il paio con quella del portiere Alessandra Doretti, ormai un “habituée“ delle chiamate in azzurro. Questi riconoscimenti a livello nazionale certificano il lavoro di qualità del settore tecnico delle Carrarese Femminile condotto Valentina Buttini. La responsabile, assieme al suo staff, gestisce con visione e organizzazione le attività del quotidiano di un movimento che conta un’ottantina di ragazze.