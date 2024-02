Calcio Prima categoria. Amiata e Atletico illuminano il turno. Pianella a Gracciano

Il girone F del campionato di Prima categoria parla senese: tre squadre della nostra provincia nei primi tre posti! Detto della capolista San Quirico chiaramente favorita in casa con l’Arezzo F.A., è il derby Amiata-Atletico Piancastagnaio ad illuminare la giornata, sia per la passione che una sfida di questo genere sa accendere, sia perché anche gli amaranto hanno le loro giuste ambizioni. Da tripla! L’Acquaviva, intanto, va in casa della Valdichiana. Le altre "senesi" pensano alla salvezza: il Ponte riceve il Capolona Quarata, la Fonte Belverde il Viciomaggio ed il Chiusi ospita il Cortona. Per i biancorossi è l’ultima spiaggia. Nel girone E il Pianella va a Gracciano mentre in Valdelsa c’è un gran Casolese-San Gimignano: chi vince dà sostanza ai propri sogni! Sono quinte a pari merito. San Miniato a Manciano per il colpaccio e Badesse a San Vincenzo per la tranquillità.

GiuSte