Calcio Prima categoria. Atletico in anticipo con il Ponte d’Arbia. San Quirico in volo

Il girone F del campionato di Prima categoria vive oggi un interessante anticipo: Atletico Piancastagnaio-Ponte d’Arbia (ore 18) mette infatti di fronte la vicecapolista ai biancoazzurri che sono a tre punti dai play-off e a due dai play-out. Per il Ponte ogni partita è l’inizio di un sogno o l’inizio di un incubo!

Il San Quirico (domani a Cortona) fa sognare i suoi tifosi: con sette punti di vantaggio il trionfo è vicino.

Nella lotta per i play-off, punti pesanti in Arezzo F.A.-Acquaviva ed in Olmoponte-Amiata, mentre in zona salvezza è da seguire Fonte Belverde-Valdichiana. Chiusi a Capolona: la retrocessione è quasi matematica. Nel girone E domani il Pianella secondo ospita il già promosso Massa Valpiana, la Casolese (in lutto per Floridi) riceve il fanalino di coda Manciano, il San Miniato va a Donoratico, il San Gimignano attende il Bibbona e poi c’è il derby Badesse-Gracciano. Tutte importanti!

GS