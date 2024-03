CALCIO - PRIMA CATEGORIA. Capannori vince il derby e raggiunge la Folgor

Il derby tra Capannori e Folgor Marlia termina 2 a 1 per i padroni di casa che raggiungono proprio i marliesi a quota 38, ad una sola lunghezza di disacco dalla zona play-off, grazie alla doppietta di Menchini; la Folgor ha accorciato con Ragghianti. In vetta perde il Marginone, in casa, per 3 a 1, contro il Serricciolo che passa grazie ai gol di Barattini, Piscopo e Dell’Amico; a poco serve la rete di Del Magro. Sconfitta interna per 3 a 2 anche per l’Atletico Lucca contro il Cqs Pistoia. A poco è servita la doppietta di Berrettini; la formazione pistoiese passa grazie alle due reti di Cerrettini e al gol di Morelli.

Battuta d’arresto anche per l’Academy Porcari che cade di misura sul campo del Mulazzo. Occhipinti decide le sorti. Secca vittoria esterna per il Corsagna a Pescia. I ragazzi di Piercecchi dilagano grazie alla doppietta di Giannotti e alla rete di Ricci e salgono al secondo posto in classifica, a quota 48, a solo cinque lunghezze dal Marginone. Restano in zona play-off, appaiate, nonostante i ko, Atletico Lucca e Academy Porcari.

Alessia Lombardi