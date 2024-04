Calcio Prima categoria. Castelnovese sfida la vicecapolista Segesta

Torna in campo il campionato di Prima categoria ligure dopo la sosta pasquale. Occhi puntati sull’anticipo che vede la vicecapolista Segesta impegnata in casa contro una Castelnovese intenzionata a vendere cara la pelle in un match difficile. Calcio d’inizio alle 14.30 all’Andersen di Sestri Levante, arbitra Lena di Spezia. I sestresi attualmente sono al secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista Follo e vincendo metterebbero pressione ai rivali in quanto li scavalcherebbero in classifica. Il Follo domani, è chiamato ad una difficile e delicata partita sul campo del Ricco’ Le Rondini in un campionato che si avvia ormai alla sua conclusione dato che mancano da disputarsi solo tre giornate.

Da parte sua la Castelnovese cercherà di ben figurare forte della sua posizione di classifica (è ottava) e di quanto di buono fatto vedere finora. La Castelnovese avrà oggi dalla sua anche il ’tifo’ del Follo che guarda a questa partita con interesse, nella speranza che il team della Val di Magra riesca a fermare la corsa della vicecapolista in un momento clou del campionato.