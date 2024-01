Calcio Prima categoria. C’è un doppio derby. Riflettori puntati su San Gimignano

Sono due i derby in programma domani nel girone E del campionato di prima categoria: Casolese-Pianella e San Gimignano-Badesse. A parte il Pianella, splendido secondo in classifica, le altre tre squadre sono tutte ai margini della zona play-off. Ma attenzione, perché potrebbero bastare due sconfitte di fila per dover cominciare a fare i conti sulla zona play-out! Il San Miniato cerca i tre punti a San Vincenzo (ultimo) e Gracciano-Pomarance è partita da tripla. Incredibile il girone F: otto squadre sono racchiuse in sei punti! Domani sono in programma due scontri diretti: Amiata-Acquaviva e Viciomaggio-Atletico Piancastagnaio (pianesi fantastici mercoledì in Coppa), mentre il San Quirico gioca nella vicina Ponte d’Arbia.

Il resto è zona salvezza: la Fontebelverde ospita il forte Capolona Quarata dopo una settimana da non augurare neanche al peggior nemico ed il Chiusi va in casa della Valdichiana.

GiuSte