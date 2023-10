Calcio Prima categoria. Continua il duello tra l’Acquaviva e il San Quirico

Il tandem senese composto da San Quirico ed Acquaviva, separate da appena un punto, continua a guidare la classifica del girone F del campionato di prima categoria: domani affronteranno due squadre appaiate a quota 10, ma se l’Acquaviva incontrerà la Valdichiana in casa, il San Quirico giocherà invece con l’Arezzo Football Academy in trasferta. A ridosso delle prime, promette scintille anche Capolona Quarata-Ponte d’Arbia.

Per quel che riguarda il fascino del campanile, come non sottolineare il derby delle castagne Atletico Piancastagnaio-Amiata: spettacolo garantito! Il Chiusi cerca i primi punti a Cortona e la Fonte va a Viciomaggio.

Nel girone E il San Miniato ed il Pianella sono favoriti in casa rispettivamente con il Manciano ed il Gracciano. Tutto da vedere il derby San Gimignano-Casolese. E il Badesse? Ospita il San Vincenzo: se vince, ritrova entusiasmo e soprattutto punti pesanti per la propria classifica

GiuSte