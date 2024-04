Calcio Prima categoria. Donoratico-Pianella è la partitissima. Casolese in viaggio

Nel girone E del campionato di Prima categoria Donoratico-Pianella è il big-match di domani: la terza in classifica ospita la seconda e le due squadre sono divise solo da un punto! Quarta, invece, è la Casolese, che va a San Vincenzo e che, in caso di vittoria, potrebbe arpionare il secondo posto. San Gimignano e San Miniato, a ridosso dell’alta classifica, affrontano invece due derby contro due compagini che puntano alla salvezza diretta: i turriti vanno a Gracciano ed i senesi ospitano il Badesse. Nel girone F occhi puntati sul San Quirico, che domani ospita l’Olmoponte e che può avvicinarsi ulteriormente alla vittoria matematica in campionato. Alle sue spalle, Acquaviva-Atletico Piancastagnaio è un confronto che vale molto per la zona play-off, mentre l’Amiata è favorita in casa contro la Fonte Belverde. Ponte d’Arbia-Viciomaggio e Chiusi-Spoiano concludono il programma.

GiuSte