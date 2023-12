Calcio Prima categoria. E’ super Pianella . Solo un punto per la Casolese

Nel girone E del campionato di prima categoria il Pianella chiude il 2023 da assoluta protagonista: la squadra biancoazzurra ha infatti espugnato per 2-1 (reti di Pistella e Buracchi) San Vincenzo e si porta ad una sola lunghezza dal secondo posto occupato dal Donoratico. E’ la quinta vittoria consecutiva dei senesi, che però sono ancora lontani dieci punti dalla imbattuta capolista Massa Valpiana. Detto del successo del Gracciano per 3-0 in casa con l’Argentario (nell’anticipo del 13 dicembre), sono da segnalare i pareggi per 1-1 ottenuti dal Sangimignano, dal Badesse e dalla Casolese. I neroverdi hanno pareggiato a Manciano, i biancoazzurri a Fonteblanda (gol di Chellini) ed i biancorossi in casa con il Monterotondo (di Sabatino la marcatura). In classifica sono tutte e tre ai margini della zona play-out, in una situazione di grande equilibrio, con il San Miniato (uscito battuto da Pomarance per 3-2) appena appena più sopra. Nel girone F erano già stati disputati tre anticipi: Tegoleto-Atletico Piancastagnaio 1-1, Fontebelverde-Spoiano 0-4 e Amiata-Capolona Quarata 1-2. Ieri spicca il ritorno alla vittoria dell’Acquaviva in casa della capolista San Quirico: l’1-0 vede assottigliarsi il vantaggio dei valdorciani sul Capolona Quarata ad appena due punti! I biancoazzurri invece riagganciano il terzo posto dopo un periodo piuttosto opaco, ritrovando una giusta dose di entusiasmo. Finisce 1-1 (rete realizzata da Pellegrini) la sfida salvezza Chiusi-Arezzo F.A. (con i biancorossi penultimi ma lontanissimi dal quint’ultimo posto), mentre tra Ponte d’Arbia e Cortona il match si conclude senza reti. Per il Ponte classifica non troppo rassicurante, ai margini della zona play-out.

Giuseppe Stefanachi