Calcio Prima Categoria. Edelweiss, continua il sogno: battuto 3-2 il San Vittore

Grande soddisfazione. Domenica l’Edelweiss Jolly Forlì si è imposta nella finale dei playoff del girone G superando 3-2, a Martorano, i cesenati del San Vittore. La squadra allenata da mister Simone Bertaccini, alla quale sarebbe stato sufficiente il pareggio e andata sotto 0-2, ha compiuto l’impresa della ‘remuntada’ centrata con le reti messe a segno da Simone Valmori nel primo tempo, Natanel Sanchez e Lorenzo Sansoni nel secondo. Con questa vittoria la squadra biancazzurra ha staccato il biglietto per i quarti di finale dei playoff regionali che la vedrà in lizza con le altre sette vincitrici degli spareggi.

Il sorteggio di ieri ha stabilito che domenica prossima, in gara unica, l’Edelweiss Jolly affronterà a Martorano (ore 16.30) la X Martiri Porotto di Ferrara. Questi gli altri match in programma: Smile Formigine-Sorbolo Parma, Sannazarese Piacenza-Masone Reggio Emilia e Valsetta Lagaro Bologna-Riccione 1926. In caso di parità, al termine dei tempi regolari e di quelli supplementari il passaggio alle semifinali sarà deciso con i calci di rigore.

Com’è noto i playoff determineranno una griglia che sarà a disposizione della Federazione per i ripescaggi necessari per completare l’organico dei club partecipanti al campionato di Promozione emiliano-romagnolo della stagione 2024-25.

Questo il tabellino del 3-2 di domenicacon il San Vittore.

Edelweiss Jolly: Stella; Bottini (20’st Sansoni), Mingozzi (15’ st Trinchese); Frabetti, Valmori, Gatti; Morandi (30’ st Bara), Arfelli, Sanchez (43’ st Grisolini), Bucci (20’ st Pellegrino), Brandino. A disposizione Pecora Chiadini Biserni Canaku. All.: Bertaccini.

San Vittore: Notaro; Corradini, Merli (19’ st Zannoni); Lelli, Mazzotti (42’ st Giannini), Sintoni; Marini (12’ st Domenichini), Dall’Agata (27’ st Lucchi), Farneti (40’ st Magnani), Alessi, Totaro. A disp.: Bernabini, Gazzoni, Tumedei, Prugnoli. All.: Zamagni.

Reti: Corradini (S) 1’ pt, Todaro (S) 11’ pt, Valmori (E) 40’ pt; Sanchez (E) 20’ st, Sansoni (E) 36’ st.