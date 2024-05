CALCIO PRIMA CATEGORIA. Follo tenta l’impresa contro la Calvarese

Il Follo vincitore del girone E di Prima categoria, oggi alle 18 al ’Ferdeghini’ (arbitra Bruzzone di Genova) è chiamato alla grande impresa contro la Calvarese (vincitrice del girone D) nella semifinale di ritorno per il titolo ligure. Nella gara d’andata a Cicagna il Follo ha perso 5-1, pertanto per passare il turno dovrà vincere con ben 5 gol di scarto o con 4 per portare la sfida si supplementari. La Calvarese è tuttora imbattuta ed in campionato ha dominato il girone vincendo ben 20 partite su 26, con 6 pareggi. Da parte sua il Follo vuole tentare la grande impresa giocandosi il tutto per tutto. Resta comunque per la compagine del presidente Alessandro Luongo una grande stagione che gli ha permesso di vincere un campionato equilibrato, imponendosi dopo una lotta serrata con Marolacquasanta e Brugnato per il meritato ritorno in Promozione.