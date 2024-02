Calcio prima catEgoriA. Fra Segesta e Marola in palio il primo posto Oggi si giocano due anticipi nel girone E di Prima categoria e in Seconda categoria. La capolista Segesta affronta il Marolacquasanta, mentre il Brugnato gioca contro il Vezzano. In Seconda categoria, la Romito Magra sfida il Riomaior e la Bolanese B incontra il San Lazzaro Lunense.