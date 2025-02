CALCIO: PRIMA CATEGORIA. Il Capezzano ospita i Diavoli

In Prima categoria la 20ª (quinta del girone di ritorno) vede il Capezzano Pianore in casa e la Torrelaghese fuori.

Il Capezzano riceve sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ i Diavoli Neri di Gorfigliano (dirige Edoardo Tonioli di Carrara). L’allenatore Riccardo Coli dovrà fare a meno per squalifica del playmaker 2004 Lampitelli (match-winner domenica scorsa a Porcari su punizione) e per infortunio del gioiellino 2005 Toma (il talentuoso attaccante esterno ne avrà per circa un mese). Rientra però Domenici. "Ci vorrà pazienza e massima concentrazione" predica Coli.

La Torrelaghese va a Serricciolo (l’arbitro è Livio Iacobellis di Pisa). Il tecnico Riccardo Belluomini perde capitan Bonuccelli dietro per squalifica ma davanti ritrova Baroni. Ancora out per infortunio Zini. I due ballottaggi sono fra Mariani e Carmazzi in difesa e fra Sereni e Pezzini a centrocampo. Dubbi pure sul modulo tra il 4-4-2 ed il 4-3-1-2 o 4-3-3. Una vittoria per i gialloviola significherebbe "staccarsi dalla zona playout".