Calcio Prima categoria. Il San Gimignano esonera Ercolino. Cioffi in panchina

Il popolare Fabio Ercolino non è più l’allenatore del Sangi Fc. Al suo posto un’altra vecchia conoscenza sulla panchina dei neroverdi quella di Antonio Cioffi (foto). Quando le cose non vanno per il verso sperato la testa che cade è sempre quella dell’allenatore. Dopo due campionati alla garibaldina i neroverdi di Ercolino in questa ostica Prima categoria hanno trovato ossi più duri da masticare con una classifica preoccupante. Ma se il buon giorno si vede dal mattino meglio cambiare aria. Che dipenda dal manico o dalla scopa si potrà vedere solo strada facendo. Di Antonio Cioffi nulla da dire. Il ragazzo oramai Valdelsano di adozione ha indossato la maglia neroverde nel 2009 e si è seduto in panchina da mister anche al Santa Lucia, sulla stessa panchina. Ed ha portato buona fortuna. Ce n’è sarebbe bisogno anche ora. "E’ la persona giusta in questo momento – la riflessione del presidente del nuovo ‘Sangi Fc’ Tommaso Becagli – saprà trasmettere ai ragazzi quei valori che la maglia comporta con l’obiettivo di raggiungere il passaggio di categoria". Con l’altro obiettivo, come ha sempre sostenuto più volte lo stesso presidente, di "riportare il Sangi dove è stato lasciato". In Eccellenza. Che nessuno dimentica dentro le mura. Per Antonio Cioffi un compito delicato e si dovrà di nuovo rimboccare la maniche e riprendere in mano quel lavoro di gruppo per risalire prima possibile la corrente. Lo stesso presidente Becagli "ringrazia Mister Ercolino per il percorso fatto, per il lavoro svolto sempre con grande professionalità e per l’attaccamento dimostrato ai valori della società".

Romano Francardelli