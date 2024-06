Calcio Prima categoria. Il sogno promozione degli squali va avanti: ora manca da superare l’ultimo scoglio

FORTE DEI MARMI

1

SELVATELLE

0

FORTE: Ceragioli, Alberti, Simonini (28’pt Tonacci), Papi, Sodini F., Cardillo, Tedeschi, Bresciani, Maggi, Lossi, Sodini N. (22’st Della Pina). All.: Cagnoni.

SELVATELLE: Pinelli, Ferretti (24’st Tosi), Turini, Pini, Vanni, Marianelli (35’st Puccioni), Ciandri (28’st Micheletti), Vara, Verola, Marzoui (18’st Telleschi), Vaccaro. All.: Chetoni.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Rete: 35’pt Lossi.

Note: ammoniti Sodini F. Recupero pt 2’, st 6.

CASCINA – Continua il sogno promozione del Forte 2015. Gli squali vincono anche la finale intergirone che li vedeva opposti ai pisani del Selvatelle accedono così al gironcino finale a tre per un posto nel prossimo campionato di Promozione. Partita come ci si attendeva molto tirata e vissuta sul filo dell’equilibrio. Passata la mezz’ora arriva il gol che decide il match, Tedeschi viene atterrato sulla trequarti, capitan Lossi si incarica della battuta e con il suo mancino disegna una traiettoria insidiosa che non viene raccolta da nessun compagno e va a infilarsi nell’angolino. Nel finale di tempo potrebbe raddoppiare bomber Maggi ma il suo tiro di prima intenzione a girare finisce largo. Nella ripresa, i ragazzi di Cagnoni provano a gestire il gioco e a far passare minuti sul cronometro; per gli ospiti gli unici squilli sono quelli di Vara al 22’ e di Micheletti al 32’. Replica il subentrato Della Pina al 38’ con una bella iniziativa in velocità ma è bravo Vanni a sventare il pericolo. Finisce cosi con la terza vittoria nelle ultime tre finali: il sogno promozione prosegue.

Cab