Calcio (Prima categoria): l’intervista al personaggio. Maggi è “lo Zirkzee del Forte dei Marmi 2015“

Nel Forte dei Marmi 2015 che si sta giocando la Promozione (ha vinto i playoff del suo girone A di Prima categoria e adesso si scontrerà in un triangolare con altre vincenti dei playoff di altri gironi toscani) c’è un attaccante che sta davvero prendendosi la scena in maniera importante essendo un gran bel progetto di numero "9", un centravanti moderno che come caratteristiche e stile di gioco ricorda (col dovuto limite delle proporzioni ovviamente... ma per rendere l’idea) il quasi coetaneo olandese del Bologna: Joshua Zirkzee.

Alessandro Maggi, classe 2002 versiliese doc che ha il calcio e lo sport nel dna di famiglia, ha sbloccato la finale playoff vinta domenica sul neutro di Pietrasanta dal suo Forte 3-0 contro la Folgor Marlia. Prima infatti che capitan Gianmarco ’The Sniper Shark’ Lossi piantasse a modo suo (ma come calcia?!), armando il destro da specialista, le due punizioni che definivano il raddoppio e poi il tris, era stato bomber Maggi a stappare l’incontro attaccando la profondità sul bel lancio in verticale del difensore centrale Francesco Sodini, inchiodando la linea nemica (che si fa prendere in castagna scappando male su palla scoperta) e saltando anche il portiere avversario, depositando di piatto sinistro la sfera nella porta rimasta sguarnita.

Alessandro, per te fanno 13 reti stagionali (11 in campionato, 1 in coppa e ora 1 nei playoff). Raccontaci questo tuo ultimo gol che è stato decisivo?

"Siamo partiti subito bene, come l’avevamo preparata, con grande approccio e vantaggio molto presto. L’azione da cui è venuto il mio gol l’avevamo provata per tutta la settimana ed è venuta bene. Siamo contenti per aver vinto bene questa finale playoff. Adesso ci godiamo il momento... ma sappiamo che per andare in Promozione ci aspettano ancora due finali".

La Folgor Marlia si presentava al confronto come miglior difesa del campionato... ma gli avete fatto tre gol.

"Li avevamo già affrontati e sapevamo i loro valori. Eravamo preparati bene. Negli scontri diretti con loro poi in realtà la miglior difesa è stata la nostra dato che in tre partite non ci hanno mai fatto gol (in regular season finì 0-0 all’andata e 1-0 per il Forte al ritorno, ndr)".

Non ci volevano però le due ingenue espulsioni nel finale di Credendino e Valori che adesso vi mancheranno.

"Purtroppo è andata così. Bisogna migliorare in quelle situazioni. Abbiamo pagato cari dei peccati di gioventù. Acquisiremo esperienza e mestiere, cercando di essere più maturi nel gestire circostanze simili qualora ci dovessero ricapitare in futuro".

Come affronterete l’ultima fase inter-gironi?

"Come sempre. Tanta tattica in allenamento come vuole mister Luca Cagnoni, cercando di capire come giocano le nostre avversarie così da farci trovar pronti. Noi vogliamo vincere sempre".

Simone Ferro