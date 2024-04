CALCIO - PRIMA CATEGORIA. Marginone a un passo dalla Promozione

Il derby tra Marginone e Capannori finisce 1 a 1. Per la capolista che va ad un passo dalla promozione, segna Andrea Pagni; per i capannoresi accorcia Garofalo. Al Marginone mancano soltanto due punti per festeggiare la promozione. L’altro derby della ventisettesima giornata, tra Corsagna e Folgor Marlia, ha visto la vittoria degli ospiti, con la firma di Pistoresi su rigore. Il Corsagna rimane fermo al secondo posto in classifica con 51 punti, mentre la Folgor è al quarto con 47.

Vittoria a suon di gol per l’Atletico Lucca sul campo del Giovani Via Nova: 5 a 2. Per i rossoneri tripletta di Berrettini e doppietta di Posarelli; per i padroni di casa hanno segnato Cullhaj e Compagnone. La formazione di Betti sale, così, in classifica a quota 46 ed entra in zona play-off. Sconfitta casalinga per l’Academy Porcari 2-3 contro il Pescia. Ai bianconeri non bastano i gol di Guastapaglia e Tortora e, così, rimangono fermi in classifica all’ottavo posto, a 42 punti assieme al Capannori. Domenica prossima il derby tra Corsagna e Academy Porcari.

Alessia Lombardi