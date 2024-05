Calcio Prima categoria. Per il San Quirico c’è il Viciomaggio. Chi vince fa festa

San Quirico-Viciomaggio è il match che in 90’ vale tutta una stagione! Nell’ultimo turno del girone F della Prima categoria, infatti, si incontrano le due capoliste: chi vince vola in Promozione, se finisce pari sarà spareggio… Il Tegoleto (gioca ad Abbadia uno scontro diretto per la griglia play-off), staccato di due punti, può solo arrivare secondo, perché è sfavorito nella classifica avulsa. In coda la Fonte Belverde deve assolutamente vincere a Chiusi per evitare la retrocessione diretta. Le altre partite sono Ponte d’Arbia-Fratta, Cortona-Piancastagnaio e Acquaviva-Spoiano. Nel girone E Massa Valpiana-Casolese e Pianella-Manciano valgono per la griglia play-off, mentre il San Gimignano va a Pomarance per vincere sperando di arrivare quinto. Argentario-Badesse è uno spareggio per la salvezza diretta. Al Gracciano basta un pari con il Bibbona per essere salvo. San Miniato tranquillo con il Monterotondo.

Giu.Ste.