Calcio Prima categoria. Pianella-Sangi duello da brividi. C’è Chiusi-Ponte

Il girone F del campionato di Prima categoria parla senese: il San Quirico è infatti primo con tre punti di vantaggio su Acquaviva ed Atletico Piancastagnaio (e Capolona). La giornata di domani presenta due partitissime: San Quirico-Amiata ed Acquaviva-Tegoleto, con le due squadre ospitanti che ricevono due formazioni comunque da zona play-off. Spettacolo garantito! Meno ostico l’impegno dell’Atletico in casa con lo Spoiano. Cortona-Fontebelverde e Chiusi-Ponte d’Arbia riguardano la bassa classifica.

E’ invece Pianella-San Gimignano il match-clou del girone E, con i turriti che cercano di avvicinarsi al Pianella nel cuore della zona play-off. Stesso obiettivo anche per la Casolese, che gioca in casa dell’Argentario. Per il resto si parla di play-out, con il Gracciano che va a Massa Marittima ad incontrare la supercapolista… Compiti meno ardui per Badesse e San Miniato, rispettivamente in casa con il Monterotondo ed il Fonteblanda.

GS