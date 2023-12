Calcio Prima categoria. Riflettori puntati su San Quirico. Arriva l’Acquaviva

Tre anticipi sono già stati disputati nel girone F del campionato di prima categoria: l’Atletico Piancastagnaio ha pareggiato 1-1 a Tegoleto, l’Amiata ha perso per 2-1 ad Abbadia con il Capolona Quarata e la Fontebelverde è crollata in casa con lo Spoiano per 4-0. Sosta opportuna, per rilanciarsi nel 2024 verso i rispettivi obiettivi… Oggi invece occhi puntati su San Quirico-Acquaviva: la capolista può continuare la sua corsa ma i biancoazzurri, dopo un ottimo inizio, devono ritrovare i tre punti ed il giusto entusiasmo. Ponte d’Arbia-Cortona e Chiusi-Arezzo F.A. valgono per la zona play-out. Nel girone E il Gracciano ha già battuto per 3-0 l’Argentario, mentre oggi il lanciato Pianella cercherà di vincere a San Vincenzo. Anche il Sangimignano, affidato ad Antonio Cioffi, può farcela in casa del fanalino di coda Manciano. Casolese-Monterotondo, Fonteblanda-Badesse e Pomarance-San Miniato sono da tripla…

Gi.St.