Calcio Prima categoria. San Gimignano in difficoltà. Mister Molfese chiede rinforzi pesanti

Sangi per favore rialzati. O meglio tocca alla nuova Società nerovrede San Gimignano Fc fare l’unica mossa possibile in questo momento, ossia rinforzare il gruppo. Altrimenti basta leggere la classifica: 13 partite 9 punti due vittorie e 3 pareggi. Terz’ultimo posto. Punto e a capo. Diciamo subito per sgombrare ogni ragionevole dubbio di questo blasonato Sangi Fc di nuova generazione che dalla Eccellenza dell’altro ieri ha cambiato pelle e finito fra i dilettanti in Terza e poi in Prima categoria dove naviga in brutte acque, per non dire peggio. E sia bene inteso che il nuovo preparato e sincero mister colligiano Paolo Molfese, (foto) chiamato in corsa al suo capezzale per tirarlo fuori dalle sabbie mobile, il mister non ha nessuna colpa. Anzi. Le colpe sono altrove. "Sono venuto volentieri in un ambiente che conoscevo come le mie tasche e prima ho detto no a due richieste in Promozione e in Eccellenza. Ma non ho la bacchetta magica". Queste le prime sincere parole. Purtroppo, aveva sussurrato far se e se che sembra un Sangi Fc con il freno tirato e molto altro e piuttosto leggero e di questo passo, se la Società del Santa Lucia non si muove con i dovuti rinforzi chiesti e promessi al mister il ‘baratro’ si trova a pochi passi. Altro che play off o promessa di un ritorno, il prima possibile in Promozione o addirittura in Eccellenza. Una delusione di tutti compreso lo stesso tecnico in panchina che sembra abbia messo precisi paletti alla società con la richiesta di almeno due o tre nuove pedine in questo sgocciolo di mercato dicembrino.Ma se i risultati e il gioco di nuovi arrivi dopo lo spareggio di domenica con il Sant’Andrea (7 punti ) al Santa Lucia non convinceranno, sarebbe pronto il Buon Natale e Auguri a tutti. Di parola. Si dice in giro.

Romano Francardelli